Lavanda | il segreto scientifico per dormire senza farmaci
Il 13 marzo 2026 si celebra la Giornata Mondiale del sonno, un evento che mette in evidenza la lavanda come rimedio naturale per favorire il sonno. Studi scientifici hanno analizzato le proprietà di questa pianta, che viene spesso utilizzata in aromaterapia per migliorare la qualità del riposo. La giornata intende informare sull’impiego della lavanda come alternativa ai farmaci nel favorire il relax notturno.
Il 13 marzo 2026 segna l’arrivo della Giornata Mondiale del sonno, un appuntamento dedicato a esplorare le potenzialità della lavanda come alleato naturale per il riposo notturno. In questa data specifica, l’attenzione si concentra sui meccanismi neurofisiologici che permettono a questa pianta di agire direttamente sul sistema nervoso centrale. L’obiettivo è comprendere come l’aroma possa modificare lo stato d’animo e facilitare l’addormentamento senza ricorrere a farmaci sintetici. La dottoressa Ilaria Laccu, specialista in Neurofisiopatologia del sonno presso il Centro Neurologico di Cagliari, evidenzia come gli studi scientifici confermino l’efficacia dell’olio essenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
