L’auto dei due minorenni Sorpresi di notte da soli e col martello nello zaino

Due minorenni sono stati trovati alla guida di un’auto in piena notte, con uno zaino contenente un martello. Sono stati sorpresi mentre erano in giro da soli e senza autorizzazione. La polizia ha fermato il veicolo e ha sequestrato gli oggetti trovati a bordo. Nessuno è rimasto ferito e le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze dell’accaduto.

Due minorenni in giro da soli in auto, di notte, con un martello nello zaino: è lo scenario a cui gli agenti del Nucleo Radiomobile della polizia locale si sono trovati davanti durante un controllo che, nei giorni scorsi, ha permesso di intercettare un veicolo già segnalato per un episodio avvenuto la sera precedente. L'auto era stata protagonista di un inseguimento da parte di un'altra forza di polizia e figurava ormai nel database di quelle potenzialmente da tenere d'occhio. Le pattuglie hanno intensificato i controlli nelle aree più sensibili della città e il mezzo è stato individuato al quartiere San Carlo. A rendere possibile l'intervento tempestivo sono state anche alcune segnalazioni dei residenti, che avevano notato movimenti insoliti.