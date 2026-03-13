Le Fiamme Gialle della Compagnia di Lauria hanno fermato un automobilista e trovato nel suo veicolo più di 30 grammi di droga. L’uomo è stato immediatamente arrestato e portato in caserma. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il procedimento giudiziario è in corso. La vicenda si è verificata nel comune di Lauria.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Lauria hanno arrestato un automobilista dopo aver trovato oltre 30 grammi di stupefacenti nel suo veicolo. L’azione si è svolta in un’area periferica della città, dove i finanzieri hanno notato il nervosismo del conducente durante un controllo routinario. L’ispezione approfondita ha portato al sequestro di hashish ed eroina, confermando la presenza di sostanze illegali e strumenti per il confezionamento delle dosi. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lagonegro ha già convalidato l’arresto del detentore. La rete invisibile dello spaccio locale. Il comportamento sospetto dell’uomo ha innescato una catena di eventi che ha rivelato una struttura più complessa di quanto appariva inizialmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lauria: 30g di droga in auto, arrestato lo spacciatore

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