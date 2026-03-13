Laura Pirovano si gioca la Coppa del Mondo di discesa | non ci sarà l’ultima qualificata gara cancellata

Laura Pirovano si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di discesa libera, ma l’ultima gara prevista è stata cancellata. La competizione avrebbe dovuto svolgersi questa settimana, con la possibilità di assegnare punti decisivi, ma l’evento non si terrà. La situazione interessa gli atleti e gli appassionati che attendono aggiornamenti sulla classifica finale.

Laura Pirovano si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di discesa libera con l’attivo 436 punti e un vantaggio di 28 lunghezze nei confronti della tedesca Emma Aicher, quando all’appello mancano soltanto le Finali di Lillehammer: l’appuntamento con questa specialità è per il 21 marzo, l’azzurra riuscirà ad alzare al cielo la Sfera di Cristallo? Con un primo o un secondo posto il trofeo sarebbe certo, dalla terza piazza in giù bisognerà osservare il risultato della teutonica. Sulle nevi norvegesi si cimenteranno le migliori 25 classificate della graduatoria di specialità, le atlete con almeno 500 punti nella classifica... 🔗 Leggi su Oasport.it

