Le indagini sulla morte del 17enne Giacomo Arrighetti hanno portato alla luce dettagli sull'incidente che coinvolgeva un'auto Audi, coinvolta in un sorpasso. Sono in corso accertamenti per chiarire le dinamiche dell'incidente, mentre fuori dalla scuola è stato esposto uno striscione con la scritta “Giacomo vive sempre con noi”. In aula, i compagni hanno lasciato fiori e messaggi sul suo banco.

Un'intera comunità sconvolta dall'incidente stradale in cui ha perso la vita lo studente dell'Isis Vasari. L'ipotesi dell'omicidio stradale e i retroscena. Intanto gli amici lo ricordano. La salma restituita ai familiari Fuori dalla scuola sventola lo striscione. “Giacomo vive sempre con noi”. Sul suo banco, in classe, fiori e messaggi lasciati lì dai sui compagni dell'Isis Vasari di Figline Valdarno che oggi ricordano l'amico morto tragicamente a 17 anni. Schianto tra auto e scooter, così Giacomo è morto a 17 anni. Indagini per omicidio stradale Tutti gli stipendi dei sindaci aretini. Ecco quanto sono aumentati negli ultimi anni 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Tutto quello che riguarda Giacomo Arrighetti

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L'Audi, il sorpasso, gli accertamenti. Cosa emerge dalle indagini sulla morte del 17enne Giacomo Arrighetti x.com

Pisa, 13 marzo 2026 – “Giacomo vive sempre con noi”, è la scritta vergata dai compagni di scuola dell’istituto alberghiero Vasari di Figline Valdarno in memoria del 17 enne Giacomo Arrighetti morto tragicamente ieri alle 13 all’uscita da scuola sulla via Chianti - facebook.com facebook