L’Atalanta si rituffa nel campionato alla ricerca del primo successo di marzo E con qualche recupero

L’Atalanta torna in campo per cercare il primo successo di marzo, con alcuni giocatori che sono rientrati dagli infortuni. Il mese si preannunciava difficile fin dall’inizio, ma la squadra si trova ancora senza vittorie dopo quattro partite giocate. I nerazzurri affrontano questo periodo con l’obiettivo di uscire dalla crisi, sperando di ottenere risultati positivi nelle prossime sfide.

Che il mese di marzo sarebbe stato tosto, anzi, tostissimo era già noto da mesi. Forse però nessuno in casa Atalanta si sarebbe aspettato di essere ancora in attesa di una vittoria dopo quattro partite. In dieci giorni, tra l’altro, tutte a intervalli regolari. Ma tra le sconfitte con Sassuolo e Bayern Monaco e i pareggi per 2-2 contro Lazio e Udinese, per ora la prima spunta verde del mese sul calendario non è ancora stata messa. Ci sono i 12 gol incassati in 4 partite, con i 6 subiti dai bavaresi che evidentemente influenzano il conto. Ma è un dato che preoccupa relativamente e che incide ancora meno. Quello che davvero potrebbe spostare negativamente l’ago della bilancia è invece il solo punto ottenuto nelle sfide tra Sassuolo e Udinese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

La Savino del Bene si rituffa in campionato dopo il trionfo nel mondiale per clubCoach Gaspari mette in guardia dalle insidie della trasferta con Perugia: "Fondamentale ritrovare subito la concentrazione sugli aspetti principali...

LIVE Italia-Finlandia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri alla ricerca del primo successoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Si comincia! Il primo ingaggio viene vinto dalla Finlandia! PRIMO PERIODO 16.

All’ATALANTA è mancata una STELLA…. #champions #championsleague #napoli #calcio #inter #parodia

Aggiornamenti e notizie su L'Atalanta si rituffa nel campionato...

Temi più discussi: L’Atalanta si rituffa nel campionato, alla ricerca del primo successo del mese di marzo; Atalanta a riposo: giovedì la ripresa in vista della trasferta di sabato a San Siro; Dove vedere Juventus-Pisa e le altre partite di serie A di oggi in tv; Inter, ecco la probabile formazione contro l’Atalanta: novità a centrocampo.

L’Atalanta si rituffa nel campionato, alla ricerca del primo successo di marzo. E con qualche recuperoDestino ormai segnato in Champions League: i nerazzurri in attesa della semifinale di Coppa Italia (tra 40 giorni) sfidano l’Inter alla caccia di punti per rilanciare la corsa al quarto posto. Ederson ... bergamonews.it

Atalanta a riposo: giovedì la ripresa in vista della trasferta di sabato a San SiroDopo la batosta contro il Bayern Monaco, mercoledì giornata di riposo per l’Atalanta. La ripresa è fissata per giovedì. ecodibergamo.it

La #Juve ha individuato in Ederson dell’Atalanta l'obiettivo prioritario per rinforzare il centrocampo s L' #AtleticoMadrid si è già mosso con decisione sul mediano nerazzurro Secondo Tuttosport, il prezzo del cartellino fissato oscilla tra i 35 e i 40 milioni di x.com

Una notizia positiva e due negative per l'Atalanta in vista del big match contro l'Inter Tutte le ultime in casa Dea - facebook.com facebook