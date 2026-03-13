Un nuovo caso di archiviazione riguarda l’esenzione di un assistente che aveva aiutato una persona a porre fine alla propria vita. La decisione solleva interrogativi sulla gestione delle questioni di fine vita e sulla responsabilità delle istituzioni. Il dibattito si concentra sulla possibilità di interventi medici che prolungano le sofferenze e sulla risposta dello Stato alle esigenze dei cittadini in situazioni delicate.

Quando si parla di fine vita, il diritto incontra inevitabilmente la dimensione più fragile e dolorosa dell’esistenza umana. Dietro le norme, le sentenze e le interpretazioni giuridiche ci sono storie di persone che affrontano malattie irreversibili, sofferenze profonde e la richiesta, spesso estrema, di poter decidere con dignità come concludere la propria vita. La recente archiviazione dell’indagine nei confronti di Marco Cappato da parte della giudice per le indagini preliminari di Milano, Sara Cipolla, riporta al centro del dibattito pubblico il tema del suicidio assistito e del vuoto legislativo che ancora caratterizza il fine vita in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’archiviazione di Cappato è un precedente. La medicina può prolungare un’esistenza che somiglia a un’agonia. Fine vita? Lo Stato risponda ai cittadini”

