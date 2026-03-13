L'arbitro Dallas Edward ha le convulsioni un lottatore lo spinge via a calci nel wrestling OVW

Durante un evento della OVW, l’arbitro Dallas Edwards ha avuto una crisi che lo ha fatto cadere a terra mentre era sul ring. In quel momento, un lottatore lo ha spinto via con calci, contribuendo alla scena di caos e preoccupazione. L’incidente ha causato grande attenzione tra il pubblico presente, che ha assistito a un episodio improvviso e intenso.