L'arbitro Dallas Edward ha le convulsioni un lottatore lo spinge via a calci nel wrestling OVW
Durante un evento della OVW, l’arbitro Dallas Edwards ha avuto una crisi che lo ha fatto cadere a terra mentre era sul ring. In quel momento, un lottatore lo ha spinto via con calci, contribuendo alla scena di caos e preoccupazione. L’incidente ha causato grande attenzione tra il pubblico presente, che ha assistito a un episodio improvviso e intenso.
Drammatico infortunio sul ring della OVW: l'arbitro Dallas Edwards viene travolto dai wrestler e colto da convulsioni. Paura tra i fan, ora è in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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