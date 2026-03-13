Lando Norris si consola | Terzo posto era il massimo fa piacere stare davanti alle Ferrari

Lando Norris si confronta con il risultato delle qualifiche Sprint del Gran Premio della Cina di F1, chiudendo in terza posizione alle spalle delle due Mercedes e davanti a Ferrari e al suo compagno di squadra. Il pilota si dice soddisfatto del suo piazzamento, considerando il terzo posto il massimo raggiungibile e affermando che è positivo stare davanti alle Ferrari.

Chiude alle spalle delle due Mercedes ma davanti a Ferrari e al compagno di squadra: il bilancio di Lando Norris al termine delle qualifiche Sprint del GP della Cina di F1 è comunque positivo. Il campione del mondo in carica ha portato la sua McLaren al terzo posto nelle qualifiche Sprint, centrando quello che lui stesso considera il miglior risultato possibile in questa fase del weekend. Il britannico ha dovuto arrendersi allo strapotere delle Mercedes, che hanno monopolizzato la prima fila con George Russell e Andrea Kimi Antonelli, ma è riuscito a spuntarla nella lotta con le Rosse e con l'altra McLaren. Un risultato che gli consente di guardare con fiducia alla Sprint.