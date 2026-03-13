Lancia un borsello in strada con centinaia di euro | la scoperta dei carabinieri

Durante un controllo in via Beato Gaetano Errico, nel quartiere di Secondigliano, i carabinieri hanno notato uno scooter vicino a un’auto parcheggiata. Successivamente, un uomo ha lanciato un borsello in strada contenente centinaia di euro. Le forze dell’ordine hanno recuperato il borsello e avviato le verifiche sul suo proprietario e sulla provenienza del denaro.

Durante i controlli in via Beato Gaetano Errico, nel quartiere di Secondigliano, i carabinieri hanno notato uno scooter accanto ad un’auto in sosta. In sella al mezzo un uomo con un marsupio a tracolla e la mano poggiata sullo specchietto retrovisore dell’auto, mentre parla con il conducente. Alla vista dei militari il 30enne lascia il motorino e tenta di scappare a piedi. Durante l'inseguimento cerca anche di disfarsi del marsupio, ma è tutto inutile. I carabinieri lo fermano e recuperano il borsello. All'interno sono stati trovati 430 grammi di droga tra hashish, cocaina e marijuana già suddivisa e pronta per la vendita. Sequestrati anche 420 euro ritenuti provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

