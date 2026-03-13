Lambrette a Bologna | una mostra sull' icona della motorizzazione popolare

Sabato 14 marzo 2026, alle 10.30, il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna apre una mostra dedicata alla Lambretta, un’icona della motorizzazione di massa. L’esposizione presenta oggetti e materiali relativi alla produzione avviata nel 1947 nello stabilimento Innocenti di Lambrate. La mostra si svolge presso i Settori Musei Civici del Comune di Bologna e rimarrà aperta al pubblico.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 10.30, il Museo del Patrimonio Industriale del Settore Musei Civici del Comune di Bologna inaugura un focus espositivo dedicato alla Lambretta, icona della motorizzazione popolare, prodotta a partire dal 1947 nello stabilimento Innocenti di Lambrate.Frutto del genio dell’ingegnere aeronautico Pier Luigi Torre, la Lambretta rivoluziona, ben presto, il concetto di mobilità grazie a una struttura a tubo unico che garantisce una rigidità e una leggerezza superiori rispetto ai telai a scocca autoportante della concorrenza. La stabilità di guida è assicurata dal posizionamento centrale e ribassato del motore e dall’adozione di una sospensione anteriore a doppio braccio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

