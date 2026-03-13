Dal 18 al 22 marzo 2026, all’OFFOFF Theatre di via Giulia a Roma, sarà in scena lo spettacolo teatrale “L’amante di Lady Chatterley” tratto dal romanzo di D.H. Lawrence. Gaia Aprea interpreterà uno dei ruoli principali, portando in scena il racconto noto per aver suscitato scalpore. La rappresentazione si inserisce nel programma della stagione teatrale dell’evento.

Cosa: Lo spettacolo teatrale L’amante di Lady Chatterley, tratto dal capolavoro di D.H. Lawrence. Dove e Quando: All’OFFOFF Theatre di via Giulia, Roma, dal 18 al 22 marzo 2026. Perché: Un’intensa rilettura monologante che esplora la libertà femminile e la sincerità dei rapporti umani. Il palcoscenico dell’ OFFOFF Theatre si prepara ad accogliere uno dei testi più discussi e rivoluzionari del Novecento: L’amante di Lady Chatterley. In questa nuova veste teatrale, la celebre opera di David Herbert Lawrence rivive grazie all’adattamento e all’interpretazione di Gaia Aprea, che ne firma anche la regia. Non si tratta solo della messa in scena di un classico, ma di un viaggio profondo e senza filtri nelle pieghe dell’anima e del corpo di una donna che ha sfidato le convenzioni del suo tempo per rivendicare il diritto alla propria felicità. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’amante di Lady Chatterley: Gaia Aprea porta lo scandalo all’OFF/OFF

