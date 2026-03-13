L’Alma si prepara a affrontare il Vismara 2008 nel match di promozione che si terrà sabato alle 15 al campo

L’Alma torna a giocare fuori regione dopo tre anni, ma si tratta solo del campo neutro di Cattolica, dove allo stadio "Giorgio Calbi", sabato alle 15,00, affronterà il Vismara 2008 nella gara valevole per la 26a giornata del campionato di Promozione. Mancano dunque appena cinque partite al termine della stagione regolare e i granata devono adesso recuperare quattro lunghezze alla capolista Lunano che viaggia a gonfie vele. "Il Lunano è una squadra eccezionale – ha ripetuto anche ieri mister Mirco Omiccioli – ma noi non molliamo fino alla fine, perché i ragazzi vogliono ancora giocarsela". Per farlo dovranno provare a tornare alla vittoria dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa al "Mancini" contro i Portuali Dorica che ha fermato i granata sul risultato in bianco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Alma scalda i motori per il match con i pesaresi del Vismara

