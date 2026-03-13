L’alchimia della visione | conferenza di Gianna Panicola su Leonora Carrington tra fiaba luce e metamorfosi

Sabato 14 marzo alle 17 si terrà nel Palazzo pretorio di Terra del Sole la conferenza intitolata “L’alchimia della visione”, dedicata a Leonora Carrington. Gianna Panicola terrà un intervento in cui esplorerà aspetti legati a fiaba, luce e metamorfosi nell’arte dell’artista. L’evento si inserisce nel programma di Picta Romagna, la rassegna europea di arte contemporanea.

S’intitola ‘L’alchimia della visione’ - Leonora Carrington tra fiaba, luce e metamorfosi la conferenza in programma sabato 14 marzo alle 17 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, nell’ambito di Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea. Relatrice sarà la storica dell’arte Gianna Panicola, chiamata a esplorare l’universo visionario di una delle artiste più enigmatiche e affascinanti del Novecento. Una creativa “capace di trasformare la pittura in un luogo di metamorfosi dove mito, memoria e immaginazione si intrecciano, aprendo nuove prospettive di riflessione contemporanea” spiega la studiosa, rapita dall’arte del ventesimo secolo declinata al femminile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

