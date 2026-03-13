L' affondo di Meloni per il sì al referendum | Se la riforma non passa stupratori e pedofili in libertà

Il governo ha lanciato un appello al sì nel referendum, con la premier che ha affermato:

La premier chiude la kermesse di FdI. Mette un punto alla questione Giusi Bartolozzi: "Non vogliamo liberarci della magistratura", poi l'appello al voto Una precisazione: "Nessuno ha in mente di liberarsi della magistratura", poi i tormentoni sulla "giustizia che non funziona" e sulla riforma "per i cittadini". La premier Giorgia Meloni chiude così la kermesse di Fratelli d'Italia a Milano per il "Sì" al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Meloni inizia dalla nota dolente e torna indirettamente sul polverone sollevato dalle dichiarazioni della capo di gabinetto di Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi. "Nessuno ha in mente di liberarsi della magistratura", scandisce Meloni. 🔗 Leggi su Today.it

