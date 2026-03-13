Ladro con la cintura degli attrezzi | l’elettricista ruba i soldi nella casa dove lavora

Durante un intervento di manutenzione all’impianto elettrico in una casa, un elettricista è stato scoperto mentre tentava di sottrarre denaro. Il uomo aveva con sé una cintura degli attrezzi e ha cercato di rubare i soldi presenti nell’abitazione. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di lavoro, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

Un normale intervento di manutenzione all’impianto elettrico si è trasformato in un furto a tutti gli effetti. È successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 marzo, a Calcinato. Un uomo italiano di 34 anni è entrato in un’abitazione del paese per effettuare dei lavori di manutenzione all’impianto elettrico, ma avrebbe razziato anche delle banconote. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo si era recato presso l’abitazione su richiesta del proprietario per eseguire una riparazione a una parte dell’impianto. Tuttavia, mentre si trovava all’interno della casa, si sarebbe accorto della presenza del denaro e, approfittando di un attimo in cui il proprietario era distratto, avrebbe sottratto i contanti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

