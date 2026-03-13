Ladispoli parte la riqualificazione del parco cani della zona Messico

A Ladispoli sono iniziati i lavori di riqualificazione del parco cani nella zona Messico, tra piazza De Michelis e via Trapani, all’angolo con via Fiume. La manutenzione riguarda l’area dedicata agli amici a quattro zampe, con interventi in corso per migliorare gli spazi e le strutture presenti nel parco. La riqualificazione interessa una zona frequentata da proprietari e animali domestici.

L’intervento punta a restituire ai cittadini e ai loro amici a quattro zampe uno spazio più curato, sicuro e accogliente Ladispoli, 13 marzo 2026 – Lavori di riqualificazione in corso per il parco cani situato nella zona Messico, tra piazza De Michelis e via Trapani, all’angolo con via Fiume. L’intervento punta a restituire ai cittadini e ai loro amici a quattro zampe uno spazio più curato, sicuro e accogliente. Il progetto prevede una serie di opere di sistemazione e miglioramento dell’area. Tra queste, l’installazione di una nuova rete di ferro saldata perimetrale, fissata con cordoli in cemento, la pulizia completa dell’area interna, la potatura della vegetazione e una sistemazione generale del terreno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Parco della Lucchina: al via la più grande riqualificazione del verde nel municipio XIVEntro giugno 2026 partiranno i lavori, dalla durata di dodici mesi, che interesseranno lo spazio verde compreso da via Cesira Fiori, via Camilla... Lavori: approvato il progetto di riqualificazione del parecchio del Parco della PaceSan Giuliano Terme (PI), 5 gennaio 2026 – Via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione dell'area adibita a parcheggio del Parco della...