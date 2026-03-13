Nel Comune di Lucca si registrano diversi problemi riguardanti la qualità dell'acqua. Sono stati riscontrati contaminanti come i Pfas, mentre nelle condotte dell’Oltrserchio si sono formate incrostazioni. Inoltre, a Antraccoli, sono stati trovati tracce di tetraidrotiofene. Questi aspetti sono stati segnalati come criticità legate alla risorsa idrica nella zona.

Dai Pfas alle incrostature nelle condotte dell’Oltrserchio, passando per l’inquinamento da tetraidrotiofene ad Antraccoli: i problemi della qualità della risorsa idrica vengono a ‘galla’ nel Comune di Lucca. A dirlo è il Forum Acqua Pubblica e Si-Cura, proprio mentre è attesa entro marzo la sentenza del Consiglio di Stato relativa al futuro di Geal, gestore in deroga del servizio fino alla fine del 2026. "Un gestore a fine corsa intento a massimizzare il ritorno economico non è nella condizione più adatta per mettere sul terreno gli investimenti necessari per completare le reti di acquedotto e fognature, effettuare manutenzioni straordinarie... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’acqua nel mirino. Pfas, incrostature nelle condotte e tetraidrotiofene

Articoli correlati

PFAS nell’acqua potabile in Italia: rischi per neonati e cosa puoi fareEsiste un reale allarme PFAS nell’acqua potabile, con rischi specifici per neonati e donne in gravidanza? Più che di un “allarme” immediato, è più...

Approfondimenti e contenuti su L'acqua nel mirino Pfas incrostature...

Temi più discussi: L’acqua nel mirino. Pfas, incrostature nelle condotte e tetraidrotiofene; Incubo Pfas, a scuola solo minerale anche per cucinare i cibi; PFAS nell'acqua potabile: perché l'Italia ha rinvia i limiti di sei mesi.

Contrasto ai 'Pfas', approvato atto all'unanimità in consiglio regionale: Difendiamo l'acquaSì alla mozione dei 5 Stelle Galletti e Rossi Romanelli sui cosiddetti inquinanti eterni: Secondo Arpat oltre il 90% delle acque superficiali e oltre il 70% delle acque sotterranee risulterebbe con ... firenzetoday.it

PFAS, mozione M5S approvata all'unanimità in Consiglio regionaleGalletti e Rossi Romanelli: «Risposta a cittadini e associazioni: difendere l’acqua significa difendere la vita» ... nove.firenze.it

Il Mondo alla Radio 16.25 I Pfas un pericolo per la nostra salute. Diecimila sostanze chimiche sintetiche utilizzate per produrre materiali resistenti. Per metterli al bando, alleanza tra consumatori, ambientalisti e aziende del servizio idrico. Ospite: Marinali x.com

I #PFAS contaminano acque e suoli ormai da decenni. Ora finalmente la prima coalizione italiana si attiva per provare a eliminarli davvero! - facebook.com facebook