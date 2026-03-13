La7 si ferma a causa di uno sciopero indetto contro il management. La decisione coinvolge i lavoratori che protestano per motivi legati a questioni interne e alle tensioni irrisolte nel settore. La sospensione delle trasmissioni è stata decisa in risposta alle agitazioni, che hanno portato alla temporanea interruzione delle normali programmazioni. La situazione evidenzia un disagio tra il personale e le parti coinvolte.

La7 sta vivendo un periodo d’oro. Ascolti in continua crescita, credibilità dell’informazione eppure dietro le quinte il clima è tutt’altro che sereno. Il colpevole? Urbano Cairo. Non siamo ancora arrivati agli striscioni “Cairo vattene” e “Cairo vendi”, ben noti ai tifosi del Torino, ma poco ci manca. A La7 dove si gongola per i successi di Mentana, Gruber, Formigli e degli altri volti dell’emittente, al tempo stesso c’è grande tensione sulle retribuzioni. E così arriverà, le date ancora non sono state comunicate, lo sciopero che non sarà solo di 24 ore, annuncia una durissima nota dell’assemblea dei giornalisti di La7. Problemi non nuovi e mai risolti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - LA7 SI FERMA! SCIOPERO CONTRO CAIRO: I MOTIVI E LE TENSIONI IRRISOLTE

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