E’ della Juventus l’acuto di giornata al festival del calcio giovanile, maschile e femminile di Viareggio. La squadra allenata da Marco Bruzzano ha vinto per la quarta volta la Viareggio Women’s Cup superando in finale per 2-0 la Rappresentativa di Serie D: le reti del successo, splendide per preparazione ed esecuzione, portano la firma di Greta Erriconi e di Giorgia Bianchi. La partita è stata trasmessa in diretta su Rai Play:oggi andrà in differita alle 15 su Rai Sport (canale 58).La cerimonia conclusiva della manifestazione è stata arricchita dalla consegna dei premi: quello riservato alla capocannoniera del torneo, messo in palio dal... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La "Viareggio Women’s Cup". La Juve vince per la quarta volta

Articoli correlati

Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeodi Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeo giovanile...

Juventus Women Primavera, goleada al Livorno: bianconere in finale di Women’s Viareggio CupSenesi Juve, dalla Premier offrono più soldi: Comolli indietro rispetto alla concorrenza.

Tutto quello che riguarda Viareggio Women

Temi più discussi: La Juventus si aggiudica la settima edizione della Viareggio Women's Cup - Juventus Football Club; Saranno Juventus e Rappresentativa LND a contendersi la 7ª Viareggio Women’s Cup; Viareggio Women’s Cup, la Rappresentativa U20 conquista il pass per finale con la Juventus Primavera; Calcio: Juventus vince la Viareggio Women's Cup.

Women’s Cup: vince la Juve, Rappresentativa a testa altaLe bianconere conquistano per la quarta volta il titolo in Versilia. Gara decisa dalle reti di Enriconi e Bianchi. Buona prestazione della selezione dilettanti. Abete: «Movimento in crescita». Il tecn ... corrieredellosport.it

Viareggio Women’s Cup: è poker della JuventusLa Juventus conquista per la quarta volta la Viareggio Women’s Cup, superando 2-0 la Rappresentativa LND nella finalissima disputata allo stadio Bresciani di Viareggio. Entrambe le reti del successo ... ilnapolionline.com

Juventus Women Primavera campione a Viareggio Le parole di Carola Coppo e Marco Bruzzano - facebook.com facebook

#JuventusWomen campione a Viareggio Le parole di Carola Coppo e Marco Bruzzano x.com