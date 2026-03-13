La truffa si trasforma in rapina La vittima ferita alla testa Arrestato il finto carabiniere

Un uomo si è spacciato per un maresciallo dei carabinieri e ha tentato di truffare un altro uomo ad Empoli. Tuttavia, il suo piano è sfuggito di mano e si è trasformato in una rapina, durante la quale ha aggredito la moglie della vittima. La donna è stata ferita alla testa e ricoverata in ospedale con una prognosi di trenta giorni. Il sospettato è stato arrestato.

EMPOLI Si è finto un maresciallo dei carabinieri per mettere a segno una truffa ai danni di un uomo, ma il piano è degenerato in rapina con l'aggressione alla moglie che è finita in ospedale con una prognosi di trenta giorni. L'autore, un giovane italiano di 20 anni, però non l'ha fatta franca. I carabinieri di Empoli lo hanno arrestato in flagranza di reato con l'accusa di rapina aggravata e lesioni personali. Il fatto è avvenuto in città. Tutto è partito con l'uomo, 68 anni, che si era presentato in caserma a Empoli spiegando che poco prima era stato contattato da un sedicente maresciallo che gli aveva riferito che la sua auto era stata appena utilizzata per compiere una rapina in una gioielleria della città, e che lui si sarebbe dovuto recare subito in caserma.