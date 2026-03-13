Le coalizioni politiche mostrano una stabilità precaria, sostenuta più da atteggiamenti autolesionisti che da solide alleanze. La scena ricorda quegli studenti che si nascondevano dietro la porta per spaventare le compagne di classe, ripetendo il gesto senza motivo apparente. La fragilità di questi assetti si manifesta in continui tentativi di resistenza, spesso privi di logica e di basi concrete.

Come quegli scolari che si appostavano indefessamente dietro la porta per fare Buh! al passaggio delle compagne di classe. I soliti stronzi. I 5 stelle stanno al Pd, quanto alla congruenza di programmi e sentimenti, come la Lega sta a FdI. Salvo che la Lega è un flebile avanzo, mentre i 5 stelle e i loro capifila, il proxy Conte e il suggeritore Travaglio, contano ancora che forcaiolismo – migranti compresi – e pseudo pacifismo promettano un futuro concorrenziale. Allo stato dei fatti, è piuttosto comico che Conte si ritenga investito della guida di una (eventuale) coalizione quando il suo gruzzolo di voti ammonta alla metà di quello di Schlein. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La traballante tenuta delle coalizioni, garantita dal masochismo e poco altro

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