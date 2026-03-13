Durante la sfilata autunno inverno 2026 di Valentino, Michele ha portato in passerella un abito ispirato a un dettaglio storico. La creazione riproduce un bottone slacciato dal busto del cardinale Pietro Valier del 1627, scolpito dal Bernini. La scelta si concentra su questo elemento, rendendo evidente il richiamo all’arte barocca. La presentazione si distingue per l’attenzione ai particolari e la fedeltà all’ispirazione storica.

L'invito della sfilata autunno inverno 2026 di Valentino è la riproduzione del bottone slacciato dal busto del cardinale Pietro Valier del 1627, scolpito dal Bernini. Un dettaglio minimo e sovrano, trasformato da Alessandro Michele in oggetto-soglia. Dentro Palazzo Barberini, che è già un trattato sul Barocco, la mossa è di precisione quasi insolente: non appropriarsi del monumento, ma del suo punto vulnerabile, dove la perfezione s'incrina e respira. «L'edificio non cerca una sintesi tra ordine e movimento: espone la loro coesistenza forzata. In questo senso, il palazzo può essere letto, in chiave nietzschiana, come il luogo di una tensione...

© Amica.it - La tensione barocca di Michele per Valentino

