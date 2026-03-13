La Tecnasfalti festeggia i suoi cinquant'anni con un team di 32 dipendenti e una produzione che si estende fino in Antartide. L’azienda, di proprietà familiare, ha sviluppato oltre 80 prodotti, tra cui tappetini e pannelli anti-rumore, attraverso i marchi Isolmant e Isolspace. Il fatturato previsto per il 2025 si aggira intorno ai 15,8 milioni di euro.

Una gamma di oltre 80 prodotti, 32 dipendenti e un fatturato (2025) di 15,8 milioni di euro. Sono questi i numeri del gruppo Tecnasfalti, impresa di famiglia che, attraverso i marchi Isolmant e Isolspace, produce tappetini e pannelli anti-rumore, per il benessere abitativo. Dispositivi che uniscono funzionalità e design. Fondata nel 1976 da Ugo Canni Ferrari, che in precedenza aveva lavorato nel settore degli asfalti, la wellness company è arrivata a festeggiare i cinquant’anni di attività. Oggi al timone ci sono i figli del capostipite: Lorenzo, in qualità di presidente, ed Eugenio, nel ruolo di amministratore delegato. Alla squadra si sono unite anche Alessia, figlia di Eugenio e responsabile dell’ufficio marketing, ed Eugenia, figlia di Lorenzo e responsabile acquisti di Isolspace. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Tecnasfalti compie 50 anni. Azienda di famiglia con 32 dipendenti : "Oggi lavoriamo fino in Antartide"

