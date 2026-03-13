La Strada dei Vini pensa in grande nasce l' idea di aprire uno store in centro dedicato alla Rimini Doc

Una delegazione composta dal presidente, dal vice presidente, dal coordinatore della Rimini Doc e da una consigliera si è riunita con il presidente della Provincia e il sindaco di Rimini, insieme all’assessore. La discussione ha riguardato l’apertura di uno store nel centro della città dedicato alla produzione della Rimini Doc, con l’obiettivo di ampliare la presenza del marchio. La proposta prevede di sviluppare un punto vendita dedicato ai vini locali.

E' quanto emerso durante un incontro con il sindaco Sadegholvaad. Il presidente Bianchini: "Siamo in grado a livello qualitativo di giocarci questa partita" E’ stata l’occasione per le istituzioni di fare il punto con i nuovi vertici della Strada sull’attività futura e sulle idee dei prossimi tre anni. Il presidente Bianchini ha ribadito la volontà della sua organizzazione di rafforzare la presenza territoriale, in particolare di sviluppare la partecipazione e la organizzazione degli eventi Riminesi legati al vino come P.assaggi di Vino e Dire Mare e Mangiare. Il coordinatore Lorenzi ha illustrato le idee relative allo sviluppo della Rimini Doc che è la testa d’ariete comunicativa di tutto il mondo del vino riminese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

