La storia dell’affresco di Palazzo Barberini | è il più grande di Roma dopo la Cappella Sistina

L’affresco di Palazzo Barberini, considerato il secondo più grande di Roma dopo la Cappella Sistina, ha una lunga storia di conservazione e restauro. Recentemente, Valentino ha scelto di sfilare a Roma, precisamente in questo palazzo storico, uno dei luoghi simbolo della città. La sfilata ha attirato l’attenzione di molti, portando nuovamente al centro dell’attenzione l’edificio e le sue opere d’arte.

Valentino è tornato a sfilare a Roma, per la precisione in uno dei suoi luoghi simbolo, Palazzo Barberini. In quanti sanno che l'affresco sul soffitto è il secondo più grande di Roma?.