La star internazionale Alisa Sadikova e la sua arpa a Senigallia Concerti

La musicista internazionale Alisa Sadikova si esibirà con la sua arpa a Senigallia domenica 15 marzo alle ore 17. L'appuntamento si terrà al Teatro La Fenice e fa parte della rassegna Senigallia Concerti. La performance è prevista nel pomeriggio e l’artista proporrà un programma musicale dal vivo. La manifestazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

La star internazionale Alisa Sadikova, con la sua arpa, approda a Senigallia Concerti. L’appuntamento è per domenica 15 marzo alle ore 17 al Teatro La Fenice di Senigallia. Alisa Sadikova è nata a San Pietroburgo, in Russia e attualmente vive a New York (USA). Celebrata per la sua "musicalità incredibilmente bella" (Classic FM), l'arpista prodigio si è affermata come solista di fama mondiale, vincendo numerosi concorsi internazionali, tra cui il Premio Yuri Temirkanov, il Premio della Fondazione Vladimir Spivakov e il Guzik Foundation Grant. Alisa si è esibita a livello internazionale come solista ai Congressi Mondiali dell'Arpa di Sydney e Hong Kong, è ambasciatrice di Lyon & Healy ed è stata protagonista del tour internazionale del Royal Christmas Gala con Sarah Brightman. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

