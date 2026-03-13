La Signora Marcella e altre storie l' ultima fatica editoriale di Donatella Di Bella

Venerdì 13 marzo alle ore 19.30 si terrà a Sant’Arpino, presso la sede dell’Accademia “Atellanae Music Experience”, la presentazione del libro “La Signora Marcella e altre storie”, scritto da Donatella Di Bella. L’evento coinvolge l’autrice e un pubblico di lettori interessati alle sue nuove narrazioni. La presentazione è aperta a chi desidera conoscere meglio il contenuto dell’opera.

Venerdì 13 marzo alle ore 19.30, presso la sede dell’accademia “Atellanae Music Experience” a Sant’Arpino, si terrà la presentazione de “La Signora Marcella e altre storie”, ultima fatica editoriale di Donatella Di Bella. La serata sarà aperta dai saluti di Aldo Pezzella, presidente della Pro Loco di Sant’Arpino, Ernesto Di Mattia, sindaco di Sant’Arpino, Giovanni Maisto, assessore alla Cultura, e Giuseppe Aversano, direttore Accademia Musicale AME. Interverranno poi il dirigente della Pro Loco Franco Pezone e il filosofo Giuseppe Limone. Nel corso della presentazione del libro, coordinata dal giornalista Elpidio Iorio, sono previsti anche momenti di lettura a cura di Martina Iorio, attrice teatrale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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