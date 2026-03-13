La scuola primaria Donatoni di Rovigo dedica una giornata allo sport, coinvolgendo studenti e insegnanti in varie attività sportive. La manifestazione si svolge all’interno dell’istituto, con giochi e tornei organizzati per favorire la partecipazione di tutti. L’evento si ripete ogni anno e rappresenta un momento di aggregazione tra gli alunni, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo.

Rovigo, 13 marzo 2026 Anche in questo anno scolastico la scuola primaria Donatoni, appartenente all’Istituto Rovigo Due, ha visto gli alunni protagonisti nell’accogliere e sperimentare attività didattico- educative legate alle giornate sportive, secondo le direttive ministeriali e regionali, proiettate a favorire l’attività motoria, la salute, il benessere psico fisico, l’inclusione e i temi sociali di Educazione Civica, con particolare attenzione alle dinamiche riferite al Bullismo e al Cyberbullismo. Tutte le classi sono state impegnate per un’intera mattinata con la società Rhodigium Basket di Rovigo: le atlete, anche della squadra A 2, hanno saputo intrattenere i bambini con giochi divertenti e racconti delle loro esperienze sportive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scuola Donatoni a tutto sport

