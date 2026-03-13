Durante il torneo di Indian Wells, Jannik Sinner ha indossato un nuovo completo Nike di colore rosa, caratterizzato da una scritta con il nome “Jannik” e un disegno di un fenicottero nascosto sulle scarpe. Questa scelta di abbigliamento ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno notato i dettagli distintivi del suo outfit, mentre il giocatore ha ottenuto risultati positivi nel torneo.

La versione rosa di Jannik Sinner per ora funziona a meraviglia: il nuovo completino Nike sfoggiato dal numero 2 al mondo al Masters 1000 di Indian Wells ha riscosso successo tra gli appassionati e per ora è accompagnato da grandi risultati in campo. L’altoatesino è arrivato fino alla semifinale – sfiderà Alexander Zverev – dopo aver battuto i due giovani terribili Fonseca e Tien, quest’ultimo con un netto 6-1 6-2. Agli Australian Open non era piaciuto il giallo senape che la Nike aveva scelto per Sinner. Con la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic, quel completino è finito direttamente in soffita tra i brutti ricordi. Con il rosa invece l’altoatesino è sembrato molto più a suo agio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La scritta “Jannik” e il fenicottero nascosto: il particolare sulle scarpe di Sinner a Indian Wells

