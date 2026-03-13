Durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha deciso di terminare il suo percorso come tronista. La ragazza di Civitavecchia ha annunciato di voler continuare la conoscenza con Alessio Rubeca, escludendo Matteo Stratoti dalla sua scelta. La puntata si è conclusa con questa decisione, lasciando gli altri partecipanti senza ulteriori sviluppi.

Nella registrazione odierna di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha concluso il suo trono. La tronista di Civitavecchia ha scelto di proseguire la conoscenza con Alessio Rubeca al di fuori delle telecamere, lasciando Matteo Stratoti escluso dalla sua decisione. Con questo gesto, il suo percorso nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi si chiude definitivamente. Dal corteggiatore al ruolo di tronista. Sara era arrivata nel programma come corteggiatrice di Flavio Ubirti e, in tempi record, è stata promossa tronista. Il trono è stato segnato da diversi abbandoni, rendendo incerta la scelta della Gaudenzi fino all’ultimo momento. Nonostante le difficoltà, alla fine la decisione è ricaduta su Alessio Rubeca, con cui inizierà una relazione lontano dalle telecamere. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

La scelta a sorpresa di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne

