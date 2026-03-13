La Russa il Senato e la Repubblica delle pernacchie | cronaca tragicomica di un’istituzione ridotta a bar sport quando il problema non è il coglione ma i coglionazzi della maggioranza

Il Presidente del Senato ha partecipato a un episodio che ha attirato l’attenzione dei media, coinvolgendo insulti sussurrati e sarcasmi tra i membri dell’istituzione. Durante una seduta, alcuni senatori hanno rivolto commenti ironici e battute di cattivo gusto, trasformando il Parlamento in un palcoscenico da bar sport. La scena si è conclusa con un gesto di scherno rivolto alla camera, mentre i presenti assistevano increduli.

C’è stato un tempo – remoto come l’età dei dinosauri ma parliamo di pochi decenni fa – in cui il Presidente del Senato era una figura austera, istituzionale, quasi marmorea. Oggi invece abbiamo Ignazio La Russa, che più che un Presidente d’aula sembra il commentatore di una partita di calcetto tra amici nervosi. Il video circolato in queste ore è un piccolo capolavoro del teatro politico italiano. Prima la chiosa da tribuna: “Interventone”. Poi la domanda filosofica destinata a entrare nei manuali di storia costituzionale: “Come si chiama quel coglione che continua a urlare?”. E infine la giravolta istituzionale degna del miglior avanspettacolo: “Nicita abbiamo apprezzato il suo intervento”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Russa, il Senato e la Repubblica delle pernacchie: cronaca tragicomica di un’istituzione ridotta a bar sport, quando il problema non è “il coglione”, ma i coglionazzi della maggioranza Articoli correlati Leggi anche: Senato, opposizioni a La Russa: intervenga su ostruzionismo maggioranza Scontri di Torino, il Senato approva la risoluzione della maggioranza. L’informativa di Piantedosi: «Gravi insinuazioni contro il governo»Via libera dell’Aula del Senato alla risoluzione di maggioranza sugli scontri avvenuti a Torino. Una raccolta di contenuti su La Russa il Senato e la Repubblica... Temi più discussi: La Russa insulta il Pd Nicita: Come si chiama quel cogl... che continua a urlare?. Poi si scusa; Come si chiama quel coglione?, La Russa insulta un senatore Pd: il video mostrato per la prima volta a diMartedì; Nicita (Pd): Insulto di La Russa in Senato? Ha offeso le istituzioni; La Russa si lascia sfuggire porca putt... a microfono aperto in Senato. Ignazio La Russa, insulti a microfono aperto in Senato: il fuorionda che scatena polemicheIgnazio La Russa e gli insulti in Senato: il fuorionda contro il senatore del Pd Antonio Nicita che ha scatenato polemiche e dibattiti sul rispetto istituzionale. notizie.it Insulti in Senato: il fuorionda di La Russa contro Nicita scatena polemica e replicheFuorionda in Senato: La Russa rivolge parole offensive a Nicita durante la seduta del 5 marzo, il video diventa virale, scatena la polemica politica e riceve la replica di Nicita. notizie.it LA PETROLIERA GIGANTE RUSSA IN FIAMME VERSO LAMPEDUSA | L'allarme e il rischio ambientale: cosa è successo leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/13/metaniera-gigante-russa-in-fiamme-verso-lampedusa-lallarme-e-il-rischio-ambientale/ - facebook.com facebook Da oltre una settimana, la capitale russa e San Pietroburgo sono teatro di un esperimento di isolamento tecnologico che sta trasformando la quotidianità in una sfida di sopravvivenza analogica. x.com