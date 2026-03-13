La Russa il Senato e la Repubblica delle pernacchie | cronaca tragicomica di un’istituzione ridotta a bar sport quando il problema non è il coglio*e ma i coglionazzi della maggioranza

Tra insulti sussurrati e sarcasmi da cortile, il Presidente del Senato ha partecipato a un episodio che ha trasformato l’aula parlamentare in un palcoscenico tragicomico. Durante una seduta, sono stati rivolti commenti ironici e pernacchie, mentre i membri della maggioranza si sono scambiati battute e atteggiamenti provocatori. La scena si è protratta senza sosta, evidenziando la tensione tra le diverse forze politiche presenti.

C’è stato un tempo – remoto come l’età dei dinosauri ma parliamo di pochi decenni fa – in cui il Presidente del Senato era una figura austera, istituzionale, quasi marmorea. Oggi invece abbiamo Ignazio La Russa, che più che un Presidente d’aula sembra il commentatore di una partita di calcetto tra amici nervosi. Il video circolato in queste ore è un piccolo capolavoro del teatro politico italiano. Prima la chiosa da tribuna: “Interventone”. Poi la domanda filosofica destinata a entrare nei manuali di storia costituzionale: “Come si chiama quel coglione che continua a urlare?”. E infine la giravolta istituzionale degna del miglior avanspettacolo: “Nicita abbiamo apprezzato il suo intervento”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Russa, il Senato e la Repubblica delle pernacchie: cronaca tragicomica di un’istituzione ridotta a bar sport, quando il problema non è “il coglio*e”, ma i coglionazzi della maggioranza Articoli correlati La Russa, il Senato e la Repubblica delle pernacchie: cronaca tragicomica di un’istituzione ridotta a bar sport, quando il problema non è “il coglione”, ma i coglionazzi della maggioranzaC’è stato un tempo – remoto come l’età dei dinosauri ma parliamo di pochi decenni fa – in cui il Presidente del Senato era una figura austera,... Leggi anche: Senato, opposizioni a La Russa: intervenga su ostruzionismo maggioranza Altri aggiornamenti su La Russa il Senato e la Repubblica... Temi più discussi: La Russa insulta il Pd Nicita: Come si chiama quel cogl... che continua a urlare?. Poi si scusa; Nicita (Pd): Insulto di La Russa in Senato? Ha offeso le istituzioni; Come si chiama quel coglione?, La Russa insulta un senatore Pd: il video mostrato per la prima volta a diMartedì; L'insulto di La Russa a microfono aperto: Chi è quel cogl... che continua a urlare?. Poi le scuse del presidente del Senato. Ignazio La Russa, insulti a microfono aperto in Senato: il fuorionda che scatena polemicheIgnazio La Russa e gli insulti in Senato: il fuorionda contro il senatore del Pd Antonio Nicita che ha scatenato polemiche e dibattiti sul rispetto istituzionale. notizie.it Insulti in Senato: il fuorionda di La Russa contro Nicita scatena polemica e replicheFuorionda in Senato: La Russa rivolge parole offensive a Nicita durante la seduta del 5 marzo, il video diventa virale, scatena la polemica politica e riceve la replica di Nicita. notizie.it LA PETROLIERA GIGANTE RUSSA IN FIAMME VERSO LAMPEDUSA | L'allarme e il rischio ambientale: cosa è successo leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/13/metaniera-gigante-russa-in-fiamme-verso-lampedusa-lallarme-e-il-rischio-ambientale/ - facebook.com facebook Da oltre una settimana, la capitale russa e San Pietroburgo sono teatro di un esperimento di isolamento tecnologico che sta trasformando la quotidianità in una sfida di sopravvivenza analogica. x.com