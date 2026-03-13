La Russa il Senato e la Repubblica delle pernacchie | cronaca tragicomica di un’istituzione ridotta a bar sport quando il problema non è il coglio*e ma i coglionazzi della maggioranza

Il Presidente del Senato ha partecipato a una seduta caratterizzata da insulti sussurrati e sarcasmi provenienti dalla maggioranza, trasformando l’assemblea in una scena di teatro comico. Durante i lavori, sono stati riservati commenti sarcastici e pernacchie che hanno disturbato il regolare svolgimento dell’attività legislativa. La situazione, spesso definita tragicomica, coinvolge un’istituzione che si presenta come un bar sport.

C’è stato un tempo – remoto come l’età dei dinosauri ma parliamo di pochi decenni fa – in cui il Presidente del Senato era una figura austera, istituzionale, quasi marmorea. Oggi invece abbiamo Ignazio La Russa, che più che un Presidente d’aula sembra il commentatore di una partita di calcetto tra amici nervosi. Il video circolato in queste ore è un piccolo capolavoro del teatro politico italiano. Prima la chiosa da tribuna: “Interventone”. Poi la domanda filosofica destinata a entrare nei manuali di storia costituzionale: “Come si chiama quel coglione che continua a urlare?”. E infine la giravolta istituzionale degna del miglior avanspettacolo: “Nicita abbiamo apprezzato il suo intervento”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Russa, il Senato e la Repubblica delle pernacchie: cronaca tragicomica di un’istituzione ridotta a bar sport, quando il problema non è “il coglio*e”, ma i coglionazzi della maggioranza Articoli correlati La Russa, il Senato e la Repubblica delle pernacchie: cronaca tragicomica di un’istituzione ridotta a bar sport, quando il problema non è “il coglione”, ma i coglionazzi della maggioranzaC’è stato un tempo – remoto come l’età dei dinosauri ma parliamo di pochi decenni fa – in cui il Presidente del Senato era una figura austera,... Una selezione di notizie su La Russa il Senato e la Repubblica... Temi più discussi: Come si chiama quel coglione?, La Russa insulta un senatore Pd: il video mostrato per la prima volta a diMartedì; La Russa insulta il Pd Nicita: Come si chiama quel cogl... che continua a urlare?. Poi si scusa; Nicita (Pd): Insulto di La Russa in Senato? Ha offeso le istituzioni; L'insulto di La Russa a microfono aperto: Chi è quel cogl... che continua a urlare?. Poi le scuse del presidente del Senato. La Russa querela Montanari per averlo definito bandito: Lo rivendico e difenderò la Costituzione in tribunaleMontanari annuncia querela contro La Russa: accuse di estrazione strumentale di parole e difesa della Costituzione in tribunale. la7.it La Russa a microfono aperto in Senato: Chi è quel cogl*** che continua a urlare? (VIDEO)Il presidente di Palazzo Madama non si accorge del microfono acceso e insulta il senatore del Pd Antonio Nicita. Poco prima lo sfottò al M5s: Interventone… ... giornalelavoce.it #ottoemezzo Querela Montanari-La Russa, Terranova: “Criticare il governo sì, ma senza trascendere negli insulti” x.com "RISCHIO DISASTRO AMBIENTALE" | Il caso della metaniera russa alla deriva nel Mediterraneo, allerta leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/14/la-metaniera-russa-alla-deriva-nel-mediterraneo-il-rischio-di-disastro-ambientale-tra-linosa-malta-e-acque - facebook.com facebook