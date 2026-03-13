La rivoluzione della fecondazione assistita in Sicilia | cosa cambia dove farla a Palermo e quanto costa

In Sicilia, la rivoluzione della fecondazione assistita sta portando nuove opportunità alle coppie che cercano un percorso di procreazione medicalmente assistita. A Palermo, sono stati aperti nuovi centri specializzati e i costi variano a seconda delle procedure. La discussione pubblica si concentra sui cambiamenti nelle strutture disponibili e sulle tariffe praticate, senza coinvolgere aspetti legali o motivazioni più profonde.

Dal 1° gennaio, nell'Isola, le tecniche di Pma sono sostenute dal Sistema sanitario nazionale con un grande impegno economico. Ecco quali sono i centri accreditati e quanto si spende per inseguire il sogno di diventare genitori. Le storie di chi ce l'ha fatta dopo vari tentativi tra ostacoli e colpi di scena In Sicilia è iniziata la rivoluzione della Pma. Per chi non lo sapesse, Pma è un acronimo. E chi pensa che abbia a che fare con parole come pubblico ministero e autonomia (visto il referendum ormai imminente) si sbaglia. Pma sta per procreazione medicalmente assistita e riguarda quelle tecniche impiegate per aiutare le coppie con problemi di infertilità a concepire. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

