Nel 2026, l’ufficio come spazio tradizionale scompare e viene sostituito da un modello diffuso che permette di lavorare ovunque. Questa trasformazione cambia le dinamiche di lavoro, rendendo il concetto di sede fisica meno centrale. Le aziende adottano nuove modalità per gestire i collaboratori, che ora operano in ambienti diversi rispetto al passato.

Roma, 13 marzo 2026 – Il 2026 ha sancito la morte definitiva dell'ufficio come luogo di controllo e la sua rinascita come spazio di relazione. Il vecchio modello “9-18” in una scrivania grigia è stato sostituito da una geografia del lavoro fluida che sta ridisegnando le nostre città. Dirottati sul welfare aziendale i costi fissi immobiliari. Secondo i dati più recenti, il 42% dei lavoratori del settore terziario in Italia non ha più una postazione fissa assegnata. Questa non è più una misura di emergenza, ma una strategia strutturale che ha permesso alle grandi aziende di ridurre i costi fissi immobiliari del 25%, dirottando quei fondi (circa 1,2 miliardi di euro complessivi a livello nazionale) verso il welfare aziendale e il potenziamento delle infrastrutture digitali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La rivoluzione del lavoro: l’ufficio diventa “diffuso”

Articoli correlati

Microsoft Teams ti spia e sa se sei davvero in ufficio: così il lavoro diventa sorvegliato (gli esperti sono allarmati)Nel 1791 il filosofo Jeremy Bentham immaginò il Panopticon: una prigione circolare in cui i detenuti potevano essere osservati in ogni momento senza...

Algoritmi e demografia. La rivoluzione del lavoroC’È UN DATO che fotografa meglio di ogni slogan la trasformazione in corso: mentre le aziende investono miliardi in intelligenza artificiale, il vero...

La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT

Tutti gli aggiornamenti su La rivoluzione del lavoro l'ufficio...

Temi più discussi: La rivoluzione silenziosa delle donne d’impresa; Eventi – giovedì 5 Marzo 2026; IA e lavoro, necessario un percorso comune Ue; IA e lavoro: governare il cambiamento per un futuro a misura d’uomo.

La rivoluzione del lavoro: l’ufficio diventa diffusoSecondo i dati più recenti, il 42% dei lavoratori del settore terziario in Italia non ha più una postazione fissa assegnata. Questa non è più una misura di emergenza, ma una strategia strutturale che ... quotidiano.net

Jobs Act. Anaao: La rivoluzione del lavoro non vale per il Pubblico ImpiegoPer il segretario nazionale, Costantino Troise, la supplentite eliminata per la scuola continua ad essere considerata una malattia adatta alla Sanità, e i giovani precari medici avranno meno diritti ... quotidianosanita.it

Corsera - #Inter, rivoluzione inevitabile. Due richieste specifiche di Chivu sul mercato x.com

Continua la rivoluzione dei parcheggi per le due ruote - facebook.com facebook