La riforma dell’emergenza Verso il dipartimento unico E arrivano i reparti filtro

Una nuova riforma regionale dell’emergenza-urgenza prevede la creazione di un dipartimento unico dedicato alla gestione delle emergenze. All’interno di questa riforma arriveranno anche i cosiddetti “reparti filtro”, strutture specializzate per il primo intervento e il supporto alle situazioni di crisi. Le modifiche riguardano l’organizzazione complessiva del sistema di emergenza e le modalità di coordinamento tra le diverse strutture coinvolte.

Le novità della riforma regionale dell’emergenza-urgenza: sarà creato un dipartimento unico territoriale al posto delle quattro centrali operative del 118, mentre nei pronto soccorso, per evitare il boarding (l’attesa nelle barelle), sarà istituita la figura professionale del bed manager e saranno creati dei reparti filtro per i pazienti in attesa del posto letto nelle unità operative a cui sono destinati. In particolare, per quanto riguarda il 118, "la nuova proposta – chiarisce l’assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro – prevede un unico dipartimento territoriale, con un solo vertice", in sostituzione delle attuali quattro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

