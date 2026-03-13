La ricerca coreografica di Gloria Dorliguzzo

La coreografa Gloria Dorliguzzo ha portato avanti uno studio approfondito sull’Hasapikos, antica danza popolare greca. La sua ricerca si concentra sulla ricostruzione e interpretazione di questa tradizione attraverso nuove composizioni e movimenti. Il progetto coinvolge anche la collaborazione con musicisti e danzatori, creando una performance che mette in luce le radici e le evoluzioni di questa danza.

sull' Hasapikos, antica danza popolare greca il cui nome significa letteralmente "danza dei macellai", arriva al teatro Rasi di Ravenna con un doppio appuntamento: lo spettacolo ' Butchers ', in scena in anteprima nazionale alle 21 di domani sera, e 'Butchers capsule', un dispositivo performativo, teorico e immersivo che affianca il progetto, in programma alle 21 di stasera negli spazi del Ridotto. A partire dall'origine etimologica dell'Hasapikos, in 'Butchers' Dorliguzzo ricostruisce una partitura ritmica dei gesti legati al taglio della carne, per esplorare la possibile origine rituale di questa arcaica danza.