Nella settimana dal 14 al 20 marzo 2026, la telenovela spagnola La Promessa rivelerà la vera identità di Basilio. La trama si concentrerà su questo importante svelamento, coinvolgendo i personaggi principali e creando aspettative tra gli spettatori. La narrazione si svilupperà attraverso eventi che porteranno alla scoperta di dettagli nascosti fino a ora. La serie continuerà a essere protagonista nelle programmazioni televisive di questa settimana.

Sta per iniziare una settimana che riserverà moltissimi colpi di scena ai fans della telenovela spagnola La Promessa. Nei nuovi episodi in onda dal 14 al 20 marzo su Rete 4 assisteremo a una scoperta sorprendente: Curro, Angela e Lope fanno ritorno dal casinò con una notizia destinata a suscitare grande scalpore. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Angela, Lope e Curro si sono recati al casinò determinati a scoprire qualcosa di più su Basilio, e il loro viaggio non è stato certo vano. In pochi però riescono a immaginare quello che i tre sono riusciti a scoprire. Una volta rientrati alla tenuta, lasciano tutti stupefatti con una notizia... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 marzo 2026: svelata la vera identità di Basilio

Articoli correlati

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 febbraio 2026: lo strano regalo di compleanno per LorenzoCosa ci riserveranno i nuovi episodi della telenovela spagnola La Promessa in onda dal 14 al 20 febbraio? Al centro dei riflettori troveremo nuove...

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 marzo 2026: Hope rivela a Brooke di provare attrazione per FinnQuella che ci attende sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans di Beautiful.

Contenuti e approfondimenti su La Promessa anticipazioni settimanali...

Temi più discussi: La Promessa, anticipazioni settimanali dal 7 al 13 marzo 2026: Toño prova a giustificarsi; La Promessa Anticipazioni 7 marzo 2026: Sogni infranti per Manuel, Toño è tornato a mani vuote!; La promessa, anticipazioni dall’8 al 14 marzo 2026; La Promessa, anticipazioni settimanali dall’8 al 14 marzo: nozze per Catalina e Adriano e nuovi misteri alla tenuta.

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 7 al 13 marzo 2026: Toño prova a giustificarsiLe giustificazioni di Tono al centro delle trame settimanali La Promessa in onda su Rete 4 dal 7 al 13 marzo. Tutte le news. superguidatv.it

Beautiful, Io Sono Farah, Forbidden Fruit, La forza di una donna, La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 marzo 2026Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, Io Sono Farah, Forbidden Fruit e La forza di una donna, in onda su Canale 5, e de La Promessa, su Rete 4, che andranno in onda o ... msn.com

Radio Maria. . LIVE "TUTTI I SEGRETI SI REALIZZERANNO: La promessa della Madonna a Medjugorje” - di P. LIVIO #radiomaria #medjugorje - facebook.com facebook

Milan, Ibrahimovic blinda Allegri e gli fa una promessa: ora spetta al club mantenerla #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com