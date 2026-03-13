La promessa anticipazioni al 21 marzo | Basilio è un mercenario

La promessa, anticipazioni dal 15 al 21 marzo. Angela, Curro e Lope scoprono che Basilio è un mercenario incaricato di assassinare Curro. Angela, Curro e Lope rientrano dal casinò con notizie sorprendenti. Scoprono che Basilio è in realtà un mercenario incaricato di assassinare Curro. L’uomo, però, non conosce l’identità di chi gli ha affidato il compito: sa soltanto che l’incarico gli è stato assegnato nella gioielleria Llop. Dopo aver raccontato tutto a Pia, Curro decide di recarsi proprio lì per cercare nuove informazioni, continuano le anticipazioni de La promessa. Nel frattempo Manuel prova a rimettere in piedi l’officina dopo il disastro causato da Tono. 🔗 Leggi su 2anews.it

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