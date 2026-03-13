la prima guerra civile gianni oliva per scrittori in circolo

Alle 17, alla Biblioteca Rilli-Vettori di Poppi nel Castello dei Conti Guidi, si terrà una presentazione di

Alla Biblioteca Rilli-Vettori di Poppi nel Castello dei Conti Guidi piazza della Repubblica, oggi alle ore 17.30 sarà ospite Gianni Oliva per la presentazione de " La prima guerra civile. Rivolte e repressione nel Mezzogiorno dopo l’unità d’Italia " Mondadori 2025. Dopo l’ Unità d’Italia, il Mezzogiorno precipita in una sanguinosa guerra civile. Da un lato, i ribelli si oppongono alle nuove istituzioni con violenza: teste mozzate esposte come trofei, stupri, soldati evirati. Dall’altro, lo Stato risponde con rastrellamenti, incendi di villaggi e fucilazioni sommarie. Ma etichettare tutti i ribelli come "briganti" e definire questa contrapposizione una "lotta al brigantaggio" è un errore, che produce una grave lacuna nella storiografia ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

