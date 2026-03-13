La prima di Khamenei | vendetta per la scuola Hormuz come arma

Ieri è andato in onda il primo messaggio di Mojtaba Khamenei, nuovo leader della Repubblica islamica, trasmesso dalla televisione di stato. Nel suo intervento, ha fatto riferimento a una vendetta legata alla scuola e ha menzionato l’uso dello stretto di Hormuz come arma. La comunicazione rappresenta il primo intervento pubblico di Khamenei dal suo insediamento.

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