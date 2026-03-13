La preside recensione | riscatto sociale a Caivano

La preside interpretata da Luisa Ranieri è al centro di un racconto che unisce scuola, territorio e riscatto sociale. La messa in onda su Raiuno e lo streaming su Raiplay hanno portato alla ribalta questa figura forte e determinata. La storia si svolge a Caivano, dove la dirigente scolastica si impegna con passione per affrontare le sfide del suo ruolo.

E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. Due turisti italiani sono stati sorpresi all’aeroporto di Malpensa con otto esemplari di corallo protetto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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