La Polizia locale potenzia i controlli sulle strade | saltano quattro patenti due per guida col telefonino

La Polizia locale di Forlì ha intensificato i controlli sulle strade cittadine nei giorni di mercoledì e giovedì, concentrandosi sulla prevenzione e repressione delle infrazioni legate alla sicurezza stradale. Durante le operazioni sono state sequestrate quattro patenti, due delle quali per guida con l’uso del telefonino. Le pattuglie hanno effettuato verifiche mirate per garantire il rispetto delle norme di circolazione.

Le verifiche hanno riguardato anche gli aspetti ambientali e la sicurezza alla guida: 35 veicoli sono stati controllati in materia di antinquinamento, mentre 14 conducenti sono stati sottoposti ad alcoltest Controlli straordinari sulle strade cittadine da parte della Polizia Locale di Forlì. Mercoledì e giovedì sono stati potenziati i servizi dedicati alla prevenzione e alla repressione delle violazioni legate alla sicurezza stradale. Nel corso delle operazioni gli agenti hanno controllato 175 veicoli, accertando complessivamente 58 infrazioni al Codice della strada. Tra le violazioni rilevate figurano tre sanzioni a conducenti di monopattini, quattro contestazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e sei irregolarità per mancata revisione del veicolo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

