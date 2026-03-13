La pizzeria più bella del mondo nel palazzo romano dei Tudor

A Roma, nel cuore del centro storico, si trova una pizzeria situata in un palazzo del Cinquecento vicino al Pantheon. L’edificio presenta soffitti affrescati e uno stemma dei Tudor, che testimonia il passato storico della struttura. La pizzeria è considerata tra le più suggestive della città, offrendo ai clienti un’esperienza che combina buon cibo e ambienti di pregio.

Gustarsi una pizza diventa un'esperienza di bellezza nel cuore di Roma, da VICO a due passi dal Pantheon, in un palazzo della fine del Cinquecento con tanto di soffitti affrescati e stemma dei Tudor che l'abitarono. L'interior design, curato dallo studio Roberto Antobenedetto, è un capolavoro di contrasti armoniosi. Spiccano la straordinaria boiserie laccata del 1908 firmata Ernesto Basile, originariamente realizzata per la famiglia Florio, un monumentale lampadario che illumina arredi di modernariato e un bancone in pregiato marmo rosso dove il rito della pizza avviene 'a scena aperta'. Se la cornice seduce, la sostanza conquista. Sotto la guida del giovane talento Ciro De Vincenzo, la pizza di VICO ha scalato le classifiche, ottenendo i prestigiosi 3 Spicchi del Gambero Rosso.