La Nato abbatte un altro missile iraniano sulla Turchia | è il terzo

Nella giornata di oggi, la Nato ha intercettato e abbattuto un missile balistico lanciato dall’Iran sopra lo spazio aereo turco. Si tratta del terzo missile di questo tipo che viene distrutto dall’alleanza militare in questa regione. La notizia arriva dopo due precedenti interventi simili, tutti relativi a lanci provenienti dall’Iran e intercettati sopra il territorio turco.

Un terzo missile balistico lanciato dall’ Iran è stato distrutto dalla contraerea Nato nello spazio aereo turco. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Ankara, spiegando che il missile «è stato neutralizzato dai sistemi di difesa aerea schierati nel Mediterraneo orientale». Si tratta del terzo incidente di questo tipo in poco più di una settimana. Il 9 marzo le difese Nato avevano abbattuto il secondo missile nello spazio aereo della Turchia: alcuni frammenti erano caduti nella provincia di Gaziantep, nel sud-est del Paese, senza causare feriti. Prima ancora, il 4 marzo, era avvenuto l’ abbattimento del primo missile partito dall’Iran, che dopo aver attraversato Siria e Iraq era stato distrutto dalle difese aeree della Nato nel Mediterraneo orientale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

