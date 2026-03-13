Quando nel dibattito pubblico si parla di referendum sulla giustizia, la narrazione emotiva tende a prevalere e spesso non contribuisce a risolvere i problemi della magistratura o a contenere gli eccessi. Le discussioni si concentrano su aspetti emotivi e opinioni personali, senza affrontare in modo diretto le questioni concrete legate al funzionamento del sistema giudiziario.

Quando nel dibattito pubblico si parla di referendum sulla giustizia la discussione è spesso dominata da una narrazione emotiva: si invoca il riequilibrio dei poteri, si evoca la difesa dei cittadini contro gli abusi, si promette una giustizia più giusta, più rapida e più controllabile democraticamente. È un linguaggio intuitivamente convincente ma che, sottoposto a un’analisi giuridica rigorosa, mostra una fragilità logica evidente. Il referendum costituzionale non è uno strumento di riforma organica dell’ordinamento ma è un meccanismo che lascia al sistema, successivamente, il compito di riassestarsi. Chi sostiene il “sì” al referendum sulla giustizia, al contrario, sostiene implicitamente che ciò sia sufficiente a correggere problemi strutturali del sistema giudiziario italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La narrazione emotiva sul referendum non servirà a risolvere i problemi della magistratura o a limitarne gli eccessi

