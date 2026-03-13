La minaccia iraniana | Daremo fuoco al petrolio e al gas della regione

Un rappresentante iraniano avverte che, in caso di attacco alle infrastrutture energetiche, l'Iran risponderà con la distruzione del petrolio e del gas presenti nella regione. La dichiarazione fa riferimento a possibili azioni in risposta a minacce o attacchi contro porti e impianti energetici iraniani. La frase è stata pronunciata in un contesto di tensione tra Iran e altre nazioni.

L'attacco preventivo contro l'Iran lanciato sabato 28 febbraio da Stati Uniti e Israele aveva l'intento di far cadere il regime, ma ora l'intera regione del Golfo Persico è nel caos. Il blocco dello stretto di Hormuz getta nello scompiglio i mercati globali. Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Un proiettile balistico lanciato dall'Iran ed entrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato dai sistema di difesa aerea e missilistica della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara in una nota. Si tratta del terzo missile abbattuto nello spazio aereo turco dall'inizio della terza guerra del Golfo. 🔗 Leggi su Today.it

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