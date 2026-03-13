La Metrocity torna al Real Italian Wine&Food experience | riaperto l’avviso per le aziende

La Città metropolitana di Reggio Calabria ha riaperto l’avviso per le aziende che vogliono partecipare alla manifestazione Real Italian Wine & Food Experience, che si terrà dal 26 al 27 aprile a Londra. La partecipazione si rivolge alle imprese produttrici di vino e di prodotti agroalimentari locali. La città metropolitana invita le aziende interessate a presentare le domande entro i termini stabiliti.

Versace e Mantegna: "La scelta di partecipare anche quest’anno alla manifestazione di Londra discende dall’attenzione verso un mercato ad alto potenziale per i prodotti del territorio metropolitano" La Città metropolitana di Reggio Calabria con le sue aziende produttrici di vino e di prodotti agroalimentari torna dal 26 al 27 aprile a Londra per la manifestazione Real Italian Wine & Food Experience. Per la terza volta l’ente metropolitano si affaccerà al mercato britannico con le aziende del territorio che saranno selezionate attraverso l’avviso da oggi in pubblicazione sui canali istituzionali. Sono attesi a Londra circa 1500 buyer internazionali e oltre 250 espositori. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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