Una candidatura è scomparsa senza spiegazioni dopo che un membro del Csm aveva indicato il suo nome per un incarico come esaminatore dei futuri magistrati. Il giorno seguente, però, il nominativo è stato rimosso dall'elenco senza motivo apparente, lasciando intuire che qualcosa abbia influenzato la decisione. La vicenda mette in luce come alcune scelte possano essere modificate in modo imprevisto.

Un membro del Csm disse che ero nell’elenco per l’estrazione degli esaminatori dei futuri magistrati Ma il giorno dopo il mio nome fu cancellato perché sgradito. La riforma è igiene istituzionale, votiamo Sì. Ex consigliere della Corte d’Appello di Torino Ho vissuto le vicende dell’Associazione nazionale magistrati fin dai tempi del cosiddetto «caso Palamara». Già pm al tempo della Brigate rosse, quando prendevo il tram tutti i giorni, senza scorta, ho poi proseguito la mia carriera come giudice penale. Avendo la specializzazione in prevenzione infortuni e tutela del lavoro, spesso mi son trovata a giudicare amministratori pubblici, sindaci e assessori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La mano invisibile delle correnti ha fatto sparire la mia candidatura

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